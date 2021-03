Chiavari ed entroterra: “Disservizi Tim intollerabilI”

Dal Gruppo Lega – Liguria Salvini riceviamo e pubblichiamo

“Lo scorso gennaio avevo già presentato un’interrogazione in Regione Liguria sui disservizi della rete di telefonia, in particolare di Tim, nell’area di Chiavari e dell’entroterra. L’assessore competente aveva quindi contattato il coordinatore ligure di Tim che aveva assicurato di farsi carico della segnalazione per limitare il più possibile le criticità derivanti da questa ormai inaccettabile e insostenibile situazione che comporta gravi disagi per le famiglie, gli studenti, i lavoratori, le imprese e le pubbliche amministrazioni del Tigullio specialmente in questo periodo di emergenza coronavirus. Purtroppo, le problematiche persistono ancora oggi e quindi ho depositato un’ulteriore interrogazione per richiedere con forza e al più presto interventi idonei a migliorare una volta per tutte il servizio della rete di telefonia. Ora basta, queste condizioni da Terzo mondo sono intollerabili”.

Lo ha riferito il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).