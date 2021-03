Camogli: recupero feretri, circolazione vietata in zona porto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza: disciplina temporanea della circolazione veicolare e pedonale e della sosta in Calata Castelletto, via Scalo e sul tratto a ponente del molo portuale nel periodo dal 2 marzo 2021 al giorno 19 marzo 2021, in occasione dei lavori di recupero dei feretri caduti in mare e nel terreno franato.

…ORDINA

1) La circolazione veicolare e pedonale in Calata Castelletto, via Scalo e al tratto del molo portuale che dal “Braccio”, compreso, conduce sino al limite del molo, per le motivazioni espresse in premessa, che sono parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, dal 2 marzo 2021 e sino al 19 marzo 2021 dalle ore 00.00 alle ore 24.00, è così regolamentata:

– In Calata Castelletto, nel tratto debitamente recintato, è vietata la circolazione a tutti i veicoli, eccetto quelli della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco, della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, di soccorso e destinati al trasporto dei feretri;

– In calata Castelletto, nel tratto debitamente recintato, in via Scalo nel tratto del molo portuale che dal “Braccio”, compreso, conduce sino al limite del molo è vietata la circolazione pedonale, eccetto il personale della Marina Militare, dei Vigili del Fuoco, della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, di soccorso e quello destinato al trasporto dei feretri;

– In deroga al divieto di circolazione pedonale, sopra indicato, potranno accedere alla Calata Castelletto e alla parte del molo portuale denominata “Braccio” i pescatori per accedere alle proprie imbarcazioni e alle reti e il personale di servizio dei battelli e in via Scalo, transitando da via al Porto con imbocco da via San Fortunato e viceversa, il personale del cantiere navale, il personale e i clienti dell’Albergo “Tre merli” e i concessionari di imbarcazioni da diporto posti a lato ponente rispetto al molo di attracco dei battelli. I clienti dei bar di via al Porto potranno accedere agli stessi transitando da via al Porto con imbocco da via San Fortunato e viceversa.

Potranno accedere alla Calata Castelletto anche i passeggeri dei battelli. Gli stessi saranno regolamentati dal personale dei battelli. Se nel caso l’area fosse interessata in quel momento da operazioni di carico di sbarco e carico dei feretri, tale accesso sarà interdetto.

Ordinanza n° 17