Camogli: “Nodo piano”, il sindaco e gli ormeggi in porto

Dall’Associazione “Il nodo piano”, Singoli concessionari ormeggi per diporto Porto Pubblico Camogli, riceviamo e pubblichiamo kil testo della lettera scritta al sindaco

L’otto Febbraio 2021 l’Associazione ha presentato al Sig. Sindaco la richiesta di considerare la realtà “Il nodo piano” quale soggetto giuridico nel porto pubblico di Camogli e valutarne le richieste. Oggi due Marzo tutti gli Associati riceveranno la bozza di Statuto e Regolamento da esaminare e da condividere, in preparazione della prima Assemblea.

Definito, quindi lo Statuto e nominato il Consiglio Direttivo, l’Associazione sarà registrata, completando così l’iter istitutivo.

Lo scopo e gli Obiettivi citati nello Statuto: “L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione,solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica, ed è retta secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e ha l’obiettivo di consolidare il mantenimento e l’uso da parte dei concessionari dei gavitelli in concessione nel porto di Camogli, mirando alla massima economicità di spesa, evitando disparità di trattamento verso altri soggetti detentori una pluralità di posti barca.

“Un terzo circa dei titolari di concessione di singolo ormeggio per diporto ha aderito. L’Associazione è a disposizione per informare in modo esaustivo e corretto. Situazione che sembra non corrispondere con alcuni “si dice” o come alla “Camoglina” “mi hanno voluto dire”. In buona sostanza, riceviamo da alcuni cittadini quesiti in merito ai si dice che sostengono che quanto l’Associazione chiede, vale a dire, di essere equiparata a realtà presenti nel porto di Camogli e usufruire delle stesse condizioni economiche, non sarebbe accettata da non precisati uffici finanziari regionali.

L’Associazione Nodo Piano si configurerebbe come un espediente per ridurre ai singoli aderenti il costo della singola concessione. Tutto questo emerse anche in occasione dell’incontro avuto con il Sindaco e l’Assessore Bozzo il 16.12.20con l’aggiunta che anche la Corte dei Conti Regionale avrebbe da obiettare.Un incontro da noi richiesto al Direttivo dell’Associazione Pesca sportivi nel dicembre scorso, per una eventuale collaborazione, non ha avuto alcun esito.

E’ quindi necessario chiarire la sostanza di questa vicenda:Lo scrivente, quale coordinatore “pro tempore” del Nodo Piano, fin dal 2009,quindi 2016 a nome del Comitato Spontaneo tutela territorio (Associazione di fatto dal 2001) e nel 2017 a nome del Consorzio, poi definito come Associazione Nodo Piano, ha sollecitato le amministrazioni comunali che si sono succedute a risolvere, in particolare, la questione ancora aperta. Ci sono documenti e cittadini che possono testimoniare. Il dubbio dell’espediente ricercato, in occasione del recente aumento sulle concessioni demaniali singole è quindi da rigettare. E’ da rigettare anche la questione degli uffici finanziari e della Corte dei Conti, che potrebbero contestare un mancato introito erariale, per il fatto che i singoli concessionari di ormeggi abbiano la possibilità di pagare una quota parte inferiore a quanto previsto. La disparità di trattamento tra cittadini (a parità di diritto) nel porto pubblico di Camogli si è espressa fin dal passaggio della gestione dei canoni demaniali dalla Regione dal 2001. Si è determinata, allora, una gestione mista di concessioni di singolo ormeggio e concessioni a superficie di aree portuali. Il costo della singola concessione dell’area portuale viene così diviso per il numero di imbarcazioni contenute nell’area. lo stesso costo resta a carico del singolo concessionario di ormeggio. Da cui la disparità denunciata.

Indicativamente con le nuove tariffe, oggi il singolo inserito in una concessione di aerea ha un costo di circa 250 € il concessionario di singolo ormeggio oltre 3.000 € all’anno. Se gli uffici finanziari o la Corte dei Conti dovranno intervenire, non certo sarà per verificare i singoli concessionari di ormeggi da diporto ma per verificare situazioni più complesse e di diverso valore erariale. Noi pensiamo che lo stato attuale delle concessioni che si protrae da 20 anni sia in funzione di norme consolidate da diverse istituzioni, con una sola disparità di trattamento che a norma di Costituzione non può sussistere. Art. 3 della Costituzione (“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, omissis. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini”). Noi chiediamo, quindi, che in concerto con le istituzioni preposte si definisca la formula per l’inserimento della nostra Associazione nella titolarità di una concessione dove inserire i singoli concessionari aventi diritto o, in ogni caso, sitrovi la soluzione per “rimuovere gli ostacoli” citati.

Coordinatore: Antonio Leverone

