Camogli: frana cimitero, tre numeri telefonici per avere informazioni

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

In seguito al crollo del cimitero avvenuto il 22 febbraio, sono a disposizione dei cittadini tre numeri telefonici da contattare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 per avere informazioni in merito (0185 729025, 0185 729023, 0185 729061) e si sono svolti incontri con i familiari dei defunti coinvolti (per un appuntamento è possibile contattare il numero 0185

729023).

Inoltre la lista dei loculi interessati dal crollo è a disposizione presso l’Ufficio Concessioni Cimiteriali del Comune di Camogli, III Piano, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

Al fine di raggiungere tutte le persone coinvolte, l’Amministrazione Comunale ha inoltre redatto una comunicazione da inviare agli intestatari delle concessioni.