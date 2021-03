Camogli: domani si conclude l’esplorazione dei fondali (6)

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Alle 17 si è svolta la riunione del Centro Operativo Avanzato durante la quale si è fatto il punto sull’avanzamento degli interventi.

Presenti l’Assessore Regionale Giacomo Giampedrone, il Sindaco Francesco Olivari, i Vigili del Fuoco, i palombari del Comsubin, la Protezione Civile Regionale e i funzionari della Protezione Civile Nazionale, i tecnici incaricati della coordinazione e della sicurezza degli interventi via terra e via mare, Carabinieri, Guardia Costiera, Polizia Municipale, area tecnica del Comune di Camogli e, in collegamento esterno, i Professori di Fondazione Cima e Università di Firenze.

Per quanto riguarda le operazioni da terra, completato lo spostamento in sicurezza dei feretri contenuti nei loculi che saranno oggetto di demolizione.

Terminata anche l’imbragatura della cappella bianca, consolidata con tiranti, domani saranno spostati gli 8 feretri al suo interno e poi si faranno le opportune valutazioni per la completa rimozione.

Tra mercoledì e giovedì saranno calate le reti metalliche, iniziando con gli ancoraggi nella giornata di domani.

Per quanto concerne invece gli interventi sui fondali, i palombari del Comsubin hanno coperto con oggi circa il 75% dell’area attualmente delimitata dalle panne subacquee ritrovando nella giornata odierna 4 ossari, 3 salme e 2 feretri. Con domani sarà completata l’esplorazione di questa zona che potrà essere ampliata a seguito della collocazione delle reti che consentiranno una maggiore sicurezza anche nelle operazioni a mare.

Si è svolta inoltre una prova del sistema di allarme dei sensori su 4 utenze telefoniche con esito positivo.

Sono quindi intervenuti i professori della Fondazione Cima e dell’Università di Firenze facendo una proiezione degli effetti dell’installazione delle reti metalliche sulle aree di intervento, installazione che ridurrà sensibilmente la zona rossa a favore dell’area gialla che consente l’operatività completa.

Il Sindaco Francesco Olivari ha richiesto che, una volta terminate le opere di demolizione dei loculi, possano essere collocati altri sensori anche nella falesia a ponente rispetto all’area franata.

Con venerdì partirà quindi la seconda fase delle operazioni via mare relativa al recupero nella parte franata con l’ausilio del pontone e del braccio meccanico e che vedrà l’azione combinata di Vigili del Fuoco e Comsubin.