Camogli: “Birmania, le ragioni del colpo di Stato”

“Birmania. Le ragioni del colpo di stato”; approfondimento su tessile e diritti nel paese delle pagode: lunedì 8 marzo 2021, alle ore 18.00 – Su Zoom e Facebook

L’esotica ingiustizia del paese delle pagode. La transizione democratica, dapprima faticosamente conquistata, adesso negata dai militari. La gente per le strade che si ribella. Cosa c’è dietro? Quali speranze per il paese?

Perché non dobbiamo spegnere i riflettori sulla Birmania (ribattezzata Myanmar). Di questo e altro discutono:

Cecilia Brighi, Italia-Birmania. Insieme

Francesco Cabras, regista, fotografo

Giuseppe Pogliari, cooperante

Conduce: Renzo Garrone, scrittore

Pagine dove seguire la diretta:

-pagina facebook di Associazione RAM:

https://www.facebook.com/ramprodotticonunastoria

-su Zoom al seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/7459978519