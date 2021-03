Calcio/ Rivasamba, intervista a David Cesaretti

Da Cristiano Magri, responsabile comunicazione Rivasamba, riceviamo e pubblichiamo un’intervista al responsabile e coordinatore del Settore Giovanile Calafato David Cesaretti

Sabato si è svolto il primo open day per la nuova scuola calcio femminile calafata.

Un grande successo oltre le più rosee aspettative, a cosa devi questa buona riuscita? “Il successo è andato oltre ogni nostra più rosea aspettativa, il fatto che ci siano state così tante adesioni, vuol dire che ci sia voglia di ripartire anche da parte dei bambini e delle bambine. Con palestre, piscine chiuse, le famiglie hanno necessità di avere alternative per i loro figli, lo sport all’aperto è l’unico sfogo per loro e noi ci siamo 365 giorno l’anno. Sono molto soddisfatto della buona riuscita dell’evento, della grande adesione e soprattutto del grande consenso riscontrato dopo”.

Sicuramente un grande lavoro di squadra, dalla presenza sul campo dei dirigenti alla comunicazione, hai creato un macchina “quasi perfetta”?

“La macchina era già “quasi perfetta” prima che arrivassi io, sto cercando di dare il mio contributo ad una società che lavora, vive ed ha sempre vissuto per il settore giovanile.

Tutto quello che è calcio, passione per lo sport e nuove idee, vengono ben accolte dai collaboratori, dirigenti e allenatori; domenica eravamo più di 20 dello staff, abbiamo accolto tutti i genitori e le bambine nel massimo rispetto delle normative anticovid facendo compilare loro i moduli, prendendo le temperature, e tutto ciò che era necessario per la sicurezza e la salute delle persone. Sabato prossimo, tempo permettendo, faremo il secondo open day. Al termine tireremo le somme per programmare le attività dei prossimi mesi. Vorrei fare i complimenti e ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato attivamente per la buona riuscita dell’evento”.

Nelle tue precedenti dichiarazioni avevi detto che …… La nuova sfida nasce dalla necessità di dare una risposta seria e concreta alle discrete richieste ricevute da parte delle famiglie e ad una rinnovata voglia di rinnovarsi da parte della società……. Ora dopo questo primo open day, visto il grande successo riscontrato, in attesa del prossimo evento, quali sono i programmi dei prossimi mesi e che futuro prevedi per le giovani calciatrici? “Sulla base del prossimo open day, ragioneremo sul come procedere per non perdere tutte queste adesioni, i numeri che abbiamo ottenuto sono importanti e vogliamo dare continuità, vista anche la bella stagione alle porte, di gioco facendo allenare le bambine almeno una volta a settimana per i prossimi mesi, naturalmente tesserando e assicurando le bambine, fornendo loro un mini kit. Così facendo capiremo se a settembre vorranno continuare a giocare a calcio ed entrare a far parte della famiglia calafata”.

La società Asd Rivasamba è sempre molto attenta al territorio ed al tessuto sociale che la circonda, quali progetti per la prossima stagione? Da sempre la Società ha prestato molta attenzione al territorio ed al tessuto sociale, e di conseguenza molta attenzione al nostro lavoro in ambito calcistico e non solo. Continueremo a percorrere la nostra strada cercando di migliorare ed ottenere sempre più riscontro ricevuto dall’esterno, con la società che dovrà essere brava a farsi trovare pronta ed organizzata per accogliere tutte le richieste che riceviamo, facendoci trovare preparati di fronte ai numeri sempre più importanti che vogliamo mantenere ed incrementare. Massima attenzione al settore giovanile con la cura dei dettagli per il progetto giovani (anche femminile), il lavoro paga sempre. Per questo stiamo già pensando al nuovo camp estivo, giunto al terzo anno consecutivo, che, nonostante il covid del 2020, lo scorso anno abbiamo portato a Fanano con più di 50 bambini e ragazzi partecipanti. Quest’anno torneremo nuovamente all’Andersen per celebrare al meglio il nuovo impianto”.