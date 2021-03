A-12: stanotte chiuso anche il tratto Rapallo-Lavagna (23-5)

Al bollettino di chiusure di oggi e di questa notte (Allaccio A-7-A-12; totale casello Chiavari e parziale di Sestri) si aggiunge ora la chiusura del tratto Rapallo-Lavagna con obbligo di uscita a Rapallo e dirottamento del traffico sulla via Aurelia (con i suoi sensi unici alternati) e gli attraversamenti dei centri urbani di Rapallo, Chiavari e Lavagna da parte dei Tir. La decisione, come sempre, è unilaterale. I Comuni subiscono danni anche alla sede stradale per il peso dei Tir.

****

Dal sito Autostrade

Rapallo-Lavagna – Tratto Chiuso (Km 41.1 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Lavagna dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dal giorno 02/03/2021 al giorno 03/03/2021 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Lavagna.

Dettaglio

Sulla A12 Genova-Sestri Levante, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 23:00 di questa sera martedì 2 alle 5:00 di mercoledì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Rapallo e Lavagna, verso Sestri Levante. Verranno inoltre chiuse le piazzole situate nel suddetto tratto e si dispone il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rapallo, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Lavagna.

Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è in atto un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e, in entrata al casello di Rapallo vige un limite di altezza di 4 metri e una limitazione di transito per veicoli aventi massa superiore alle 12 tonnellate in piazza Pastene, in entrambe le direzioni; pertanto gli altri mezzi pesanti dovranno percorrere il seguente itinerario: Piazzale Genova, Via Sant’Anna, Via Mameli, Via della Libertà, Via dei Giustiniani, Piazza IV Novembre, Lungomare Vittorio Veneto, Via Montebello, Aurelia di Levante, Corso Italia, Viale Millo e Via Stefano Castagnola.

Si ricorda che, dalle 00:00 alle 6:00 di mercoledì 3 marzo, sarà chiusa anche la stazione di Sestri Levante, in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Livorno; in alternativa, si potrà utilizzare la stazione di Lavagna