Sori: vaccinazioni over 80, incrementati i giorni

da Facebook Comune di Sori

Si informa che Asl3 ha incrementato i giorni a disposizione per le vaccinazioni degli over 80 soresi che, per le prime due settimane di marzo, saranno le seguenti:

da martedì 2 marzo a venerdì 5 marzo (aggiunto giovedì e venerdì)

da lunedì 8 marzo a venerdì 12 marzo (tutta la settimana).

Il Comune informerà quanto prima i cittadini riguardo il calendario vaccinale a partire da lunedì 15 marzo, ricordando che ogni decisione viene presa comunque esclusivamente da Asl3.

Il modulo di consenso da domani sarà scaricabile dal sito del Comune (http://www.comune.sori.ge.it) oppure si potranno effettuare le fotocopie presso:

– Tabaccheria “Chiara Perego” via Roma 13

– Tabaccheria “Concari Olimpia”, via Mangini 32

– Edicola Gallo, via Roma 11

– Cartoleria “Giocando si impara”, via Stagno 5/6