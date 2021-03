Sestri: scarico delle acque bianche in contrada Pestella

da Facebook Comune di Sestri

Al via da oggi i lavori in Contrada Pestella per la realizzazione di un tratto di tubazione per lo smaltimento delle acque meteoriche e relativi pozzetti di captazione, previsto dal piano straordinario per la messa in sicurezza delle acque bianche.

La prima fase dei lavori, iniziati questa mattina, prevede la sistemazione del canale che versa nel Petronio in modo da poter poi provvedere alla posa delle turbazioni in PVC su strada nel tratto compreso fra il civico 106 e il civico 94.