Sesta Godano: “Un filmato per promuovere Tramonti”

Da Guido Ghersi

L’associazione di Sesta Godano “Mangia Trekking”, per la propria attività sportiva di “alpinismo lento” tra i territori sulla costa, le vallate e le montagne delle provincie spezzina,emiliane e toscane, ha sviluppato ottime collaborazioni con il Parco Nazionale delle Cinque Terre, i Parchi Regionali di Portovenere ed isole, Montemarcello-Magra e Vara ed Alpi Apuane nonchè con alcuni notevoli Comuni della Liguria, Emilia e Toscana.

Così in questo periodo di pandemia, al fine di offrire promozionali opportunità alle realtà del commercio che operano nei settori dell’escursionismo ed alpinismo, alle strutture che vivono di “outdoor”, quali rifugi, guide, parchi nonchè associazioni di promozione storico-culturale legate all’ambiente, la citata associazione realizza dei video, che illustrano le opportunità turistico e sportive nonchè le naturali bellezze dei luoghi.

Il compito della regia e delle riprese in ambiente viene svolto dal tecnico Emiliano Rossi. Il primo filmato della serie, è stato girato in località Tramonti tra il paese di Riomaggiore e il territorio spezzino.