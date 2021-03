Ecco ultimata la costruzione del così detto “dente” in testata e obliquo rispetto alla diga foranea del porto di Santa Margherita Ligure. Dovrà fermare la risacca, particolarmente fastidiosa nello scalo in caso di marosi; alla prossima mareggiata si saprà se è utile o meno. Al momento, foto in basso, è meta di passeggiate.

(Foto Consuelo Pallavicini)