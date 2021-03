Recco: mozione per referendum comunali non solo consultivi

Da “Immaginarecco” e dai suoi consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

La normativa italiana prevedeva all’inizio del 1990 solo lo svolgimento di Referendum comunali di carattere consultivo. Negli anni 2000 la normativa si è evoluta e prevede che si possono indire Referendum comunali anche di carattere confermativo, propositivo e abrogativo. Attualmente lo Statuto comunale di Recco prevede all’Articolo 89 solo la formula del Referendum consultivo. Come Gruppo Consiliare Immagina Recco abbiamo presentato una mozione per integrare e modificare l’attuale regolamento. Sempre più comuni stanno andando in questa direzione adeguando i propri regolamenti con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Riteniamo utile che lo faccia anche Recco così che, se necessario, i Cittadini della nostra Città abbiano anche questa modalità di partecipazione attiva nelle scelte riguardanti il Comune.

Speriamo di incontrare un’ampia approvazione a questa proposta che va nella direzione di integrare i regolamenti comunali esistenti per molti aspetti desueti e superati così come è avvenuto nell’ultimo Consiglio comunale che ha visto l’approvazione all’unanimità della nostra mozione sulla definizione di un regolamento di gestione delle pagine social istituzionali.

La mozione completa è consultabile al seguente link:

https://drive.google.com/file/d/1pTBCU5YXRStAhkWWqcIeK0uvAYAmi-hB/view?usp=sharing