RASSEGNA STAMPA. Camogli, ieri recuperata una salma

Oggi, lunedì 1 marzo, auguri a Albino. Mercati settimanali: Recco; Riva Trigoso. Parole: rollare (oscillare della nave più o meno regolarmente attorno a un asse longitudinale). Proverbi: “Marzo cambia sette cappelli al giorno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Camogli, il crollo del cimitero in mare: “Scarsa visibilità in mare, recuperata una sola salma”; “Scenario non abituale per noi”; “Monsignor Tasca: “familiari perduti una seconda volta”; “Indagini su distacchi precedenti, nuovi accertamenti in arrivo”. Covid: “Contagi in salita, chiuso un asilo”; “Rapallo, un anno fa il primo contagio”. Zona gialla: “Ok, ma servono i ristori”.

Lavagna difende don Queirolo. Chiavari la Finanza si sposta in corso De Michiel. Chiavari: conferenza di De Nicola su Dante in Liguria. Chiavari: don Manzi, tre incontri con il teologo e biblista.

Rapallo: corsa contro il tempo per la funivia di Montallegro.

Santo Stefano d’Aveto: Gara di sci ma impianti off limits.