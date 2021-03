Punta Chiappa: rogo misterioso e detriti sospetti

Ieri è corsa voce che a Punta Chiappa si era verificata una frana. Quella fotografata non è la polvere sollevata da uno smottamento, ma il fumo di un incendio in cui sono bruciati sacchi vuoti che contenevano cemento, legname ed altro materiale presumibilmente derivante da lavori di ristrutturazione edilizia. Rogo in ogni caso non autorizzato e, quindi, abusivo.

Non solo. Sul moletto dell’imbarcadero di Punta Chiappa sono stati trasportati notevoli detriti di origine edile (“zetto”). A Punta Chiappa ci si chiede se destinati al trasporto a Camogli e quindi al conferimento in discarica, o più semplicemente e sbrigativamente ad essere gettati in mare. Dalle prime indagini è emerso che nessuna barca per il trasporto era stata ordinata tra i fornitori abituali di tali servizi. Le indagini proseguono.