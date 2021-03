Punta Chiappa: “I detriti, ferro, trasportati a Recco” (2)

Da Enrico Bagnato e Giovanna Lombardo riceviamo e pubblichiamo

Ci è stato segnalato da molti un articolo da Voi pubblicato con il seguente titolo: Punta Chiappa: rogo misterioso e detriti sospetti che è stato poi ripreso in alcune pagine di facebook. Nel Vostro articolo si legge che “Sul moletto dell’imbarcadero di Punta Chiappa sono stati trasportati notevoli detriti di origine edile (“zetto”). A Punta Chiappa ci si chiede se destinati al trasporto a Camogli e quindi al conferimento in discarica, o più semplicemente e sbrigativamente ad essere gettati in mare. Dalle prime indagini è emerso che nessuna barca per il trasporto era stata ordinata tra i fornitori abituali di tali servizi. Le indagini proseguono.”

Quale titolare della Trattoria dö Spadin Vi preciso che quest’anno abbiamo deciso di rinnovare la nostra cucina e quindi ieri sera, previa fissazione di un appuntamento, abbiamo portato in banchina tutti i materiali di ferro (e non di zetto) affinchè nella giornata di oggi fossero trasportati con la Loana (mezzo di trasporto della spazzatura) a Recco, essendo il porto di Camogli occupato, purtroppo, in ben più articolate operazioni. Addirittura, con l’aiuto della Ditta che gestisce gli ormeggi della Punta, approfittando del trasporto con la Loana, ci siamo fatti carico anche dei vari “scempi” lasciati abbandonati da chi veramente non ha rispetto di questi luoghi.

A Recco detti materiali sono stati consegnati a ditta specializzata nella raccolta del ferro vecchio affinchè venissero, ove possibile riciclati (come si fa con il ferro) o smaltiti come di legge. Il materiale di risulta (zetto) è depositato nelle terrazze, di nostra concessione, in enormi Sacchi pronti per essere portati via con l’elicottero a fine lavori (sfido chiunque a riuscire a caricarli su una barca per gettarli in mare). Questi sono i fatti per come sono avvenuti. Ribadiamo che la Loana, regolarmente prenotata, è la barca che si occupa da sempre del trasporto della spazzatura e degli ingombranti da Punta Chiappa e non sappiamo esservi altri fornitori abituali di tali servizi. Contrariamente a quanto a voi riferito fra quanto trasportato non vi era alcun materiali diverso dal ferro e non vi erano materiali di origine edile. Le vostre fonti hanno preso un abbaglio. Non sappiamo quali “indagini” siano state fatte, ma bastava chiamare la compagnia dei battelli per sapere che c’era una barca prenotata per le 6,30 del mattino di oggi.

Tutti a Punta Chiappa sanno del rinnovo della nostra cucina, visto che tutto avviene alla luce del sole ed il sole, a Punta Chiappa, splende sempre.

Non è nostro uso smaltire materiali in mare perché, come tutti a punta chiappa sanno, del mare abbiamo grande rispetto tanto più che costituisce la fonte del nostro lavoro. Ci impegnano da anni a mantenere un ambiente pulito ed accogliente, in quanto ne va del nostro lavoro e della nostra immagine, ancor prima di quella di Camogli.

Teniamo inoltre a precisare che tutto quanto sopra dichiarato è facilmente riscontrabile e per altro noto.

Per essere ancora più chiari, Vi sottolineiamo che il trasporto del ferro sul molo è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica e vi hanno assistito diversi abitanti di seconde case a Punta Chiappa.

Considerato il rilievo che è stato dato, Vi richiediamo di procedere ad una formale rettifica.

Nelle foto la conferma di quanto asserito dai signori Enrico Bagnato e Giovanna Lombardo