Politica: Gianluigi Paragone sbarca nel Tigullio

Da No Europa Italexit riceviamo e pubblichiamo

Europa per l’Italia -Italexit con Paragone approda in Liguria. Attualmente sono tre i Circoli Provinciali attivi in Liguria, rispettivamente su Genova, La Spezia e Savona, mentre il quarto è in fase di avviamento per la provincia di Imperia. Inoltre,due sezioni sono alle fasi finali per quanto concerne la loro costituzione, una sul Tigullio ed una su Albenga.

Italexit con Paragone è sbarcata nella nostra regione durante l’estate, e si è sviluppata grazie all’impegno profuso dai coordinatori regionali pro tempore Marco Martini – oggi coordinatore provinciale di Genova -e Fabio Montorro.

“Sono molto contento per come stiamo procedendo, le persone si dimostrano interessate ai nostri progetti e molte partecipano attivamente, questo grazie anche all’impegno e al grande lavoro che viene svolto dai coordinatori provinciali e dai coordinatori di circolo”, le dichiarazioni del Coordinatore Regionale Fabio Montorro, che aggiunge – “Abbiamo gruppi di lavoro su tutta la Regione che si occuperanno di sanità e salute, autostrade e viabilità, politiche giovanili e cultura, sicurezza, turismo e spiagge, politiche del lavoro e entroterra”

.La formazione di Italexit con Paragone (Liguria), che già dal nome presenta subito lo scopo finale del partito, è impegnata anche su tematiche locali,e dopo aver contribuito a fornire informazioni utili ai cittadini rimasti sanzionati dai T-Red istallati dal Comune di Genova e su come fare ricorso contro le molteplici multe arrivate, si prepara a lavorare su temi ancora più importanti – “Abbiamo sostenuto tutte le manifestazioni dei cittadini e delle categorie in difficoltà e continueremo a

farlo.

Un altro tema su cui non staremo a guardare è la vicenda del Ponte Morandi:è inammissibile che ancora non si sia fatta giustizia, ancor peggio che Benetton lucri ancora sulla rete autostradale,che nella nostra Regione,oltre a trovarsi in condizioni pietose ed essere la quinta più carain Italia, crea solo disagi agli utenti”,conclude il Coordinatore Regionale Fabio Montorro. Coloro che volessero avvicinarsi ad Italexit con Paragone –Liguria possono farlo attraverso la pagina Facebook regionale o iscrivendosi al sito www.italexit.i