Moneglia: avventura a lieto fine per l’ultraottantenne (3)

Risolta con un lieto fine la disavventura di un uomo ultraottantenne che, andato come spesso faceva sulle alture di Moneglia, non ha fatto rientro a casa. La moglie ha messo in allerta la catena dei soccorsi, che mette in campo oltre che i Vigili del fuoco anche un elevato numero di volontari di protezione civile, AIB e del Soccorso Alpino. Sono stati i volontari dell’Antincendio Boschivo ad individuare l’uomo che era scivolato verso un rivo rimanendo bloccato. Il Soccorso Alpino ha approntato la manovra di recupero con corde ed i Vigili del fuoco hanno collaborato a recupero e trasporto. In discrete condizioni di salute è stato condotto all’ospedale per accertamenti.