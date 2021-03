Marzo ci riporta in zona gialla, ma il covid non si ferma

Il ritorno in zona gialla coincide con l’ingresso in marzo che è tradizionalmente il mese in cui gli imprenditori turistici iniziano a prepararsi per Pasqua (quando gli spostamenti tra Regioni saranno ancora vietati) e alla stagione estiva. Da oggi ci si potrà trasferire in tutti i Comuni all’interno della Liguria; si potrà prendere l’aperitivo seduti al bar e pranzare al ristorante; i pubblici esercizi tuttavia dopo le 18 potranno restare aperti solo per asporto o consegne a domicilio e alle 22 tutti a casa. Occorre comunque osservare tutte le misure per evitare i contagi, che sono in aumento, mentre tarda la somministrazione dei vaccini.