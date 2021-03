Cogorno: vaccinazioni, over 80 contattati da Comune, Protezione Civile e Cri

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione Comunale informa che, a partire dallo scorso venerdì 26 febbraio 2021, gli over 80 residenti nel Comune di Cogorno saranno contattati telefonicamente da operatori dei Servizi Sociali comunali o da volontari della Protezione Civile comunale o da volontari della C.r.i. – sezione di Cogorno per la campagna vaccinale anti-Covid 19.

Come concordato con la A.s.l. 4 chiavarese, l’amministrazione informa inoltre che la Sede vaccinale sarà allestita a San Salvatore di Cogorno presso la sede della Croce Rossa Italiana (in via della Croce Rossa 10). Le vaccinazioni si effettueranno durante il mese di marzo ed i successivi richiami nel mese di aprile.