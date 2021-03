Chiavari: “O Castello” premia Alfredo “Dino” Devoto

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Marco Di Capua ha preso parte questa mattina alla cerimonia organizzata dall’associazione culturale “O Castello” per premiare Alfredo “Dino” Devoto, titolare della storica osteria “da Vittorio” di piazza Fenice aperta dal 1925, in occasione dei suoi 92 anni. Presente anche l’assessore Fiammetta Maggio e il consigliere Giorgio Canepa.

«Un traguardo importante per il sig. Devoto che ha dedicato la sua vita alla valorizzazione e promozione delle tradizioni gastronomiche della città, con costante dedizione e passione. “Da Vittorio” rappresenta un luogo cult a Chiavari per gli appassionati di ricette tipiche e a km zero, punto di riferimento anche per i turisti. Complimenti a nome di tutta la nostra amministrazione» afferma il primo cittadino Di Capua.