Chiavari: “Il caligo che avvolge anche la Regione”

Iniziamo con una delle immagini che più ha imperversato sulle pagine dei giornali e sui social ad inizio della settimana. Il Caligo è un evento quasi unico che ha sorpreso tutti e che molti non avevano mai vissuto. Vi lascio qui un articolo che spiega bene, in maniera simpatica, cosa è successo e che ha raccolto anche un po’ di foto da tutto il territorio.

Prima di entrare nel vivo della newsletter vorrei, congratulandomi nuovamente, portare alla attenzione di tutti il grande successo portato avanti dalla Presidentessa ANPI di Chiavari Maria Grazia Daniele. La chiamata e le congratulazioni del Presidente della Repubblica Mattarella sono un riconoscimento importante per le ANPI tutte, per la città di Chiavari e per la Scuola Chiavarese del Fumetto. Quando si lavora e si collabora di squadra i risultati si vedono.

VACCINI IN LIGURIA: COSA STA SUCCEDENDO?

Continua la campagna di vaccinazione nella nostra Regione. Dopo la prima settimana, il quadro è quello di una regione in ritardo strutturale: un vaccino su tre arrivato in Liguria non è stato ancora utilizzato, le prenotazioni stanno sforando oltre luglio, i medici di famiglia entreranno operativamente in campo solo dal 1° di marzo.

Siamo la terzultima regione d’Italia per la gestione della campagna di vaccinazione, ed è francamente inaccettabile che i tempi siano così lunghi e l’organizzazione così fragile. Servono investimenti per il personale – da garantire con continuità – e semplificazione nei flussi di dati a disposizione dei Comuni. Più personale per fare più vaccini. E rafforzare la rete del trasporto sanitario per chi non riesce a muoversi.

Servono correttivi rapidi, per questa fase (mentre noi arriveremo a vaccinare 160mila over 80 entro metà maggio, nel Lazio il percorso finirà entro il mese di marzo) e per preparare al meglio quella successiva.

A livello nazionale, invece, la sfida è garantire e implementare le dose di vaccini a disposizioni degli Stati: da un lato, si sta discutendo di dare il via al principio “la prima dose per tutti”, per accelerare il più possibile la campagna di vaccinazioni; dall’altra una pressione fortissima su brevetti e rispetto degli accordi delle case farmaceutiche, che stanno disattendendo gli impegni presi con l’Europa.

Ma la vicenda nazionale non può essere un alibi rispetto alle responsabilità regionali, che sono evidenti.

Responsabilità che ci sono anche nella tardiva gestione della zona rossa a Imperia, attivata con 20 giorni di ritardo rispetto all’esplosione dei dati sul distretto di Ventimiglia e che hanno condizionato le ultime due settimane in zona arancione. Ora il quadro è quello di una regione che – grazie alle misure della zona arancione – è passata in zona gialla, ma occorre prudenza e attenzione, con iniziative tempestive e localizzate di chiusura di fronte a focolai e accelarazione nella campagna nei vaccini.

TOTI SMANTELLA LA CENTRALE ACQUITI SANITARI

Nel frattempo Toti decide – in mezzo alla pandemia – di intervenire sugli acquisti in sanità. La scelta non è quella di rendere più efficiente il sistema ma quella di smantellare la centrale unica degli acquisti per darne un pezzo a Liguria Digitale, un pezzo alla Stazione Unica Appaltante della Regione e un altro a chi si occupa di energie e infrastrutture (IRE).

Una decisione assunta nel giro di una ventina di giorni, con una urgenza incomprensibile e una confusione preoccupante, perché proprio in questi momenti è importante avere una struttura che effettui rapidamente ed efficacemente gli acquisti sanitari. Affidarli a nuovi soggetti – che ad oggi non hanno mai gestito vicende di questa tipo – è un azzardo, e rischia di produrre pasticci con danni notevoli.

E’ un disegno di legge contro cui – per metodo e per approssimazione – prenderemo posizione, perchè se si vuole semplificare la parte degli appalti, abbiamo proposte e iniziative per farlo: questo è una complicazione della vicenda in un periodo particolare.

LA SETTIMANA IN CONSIGLIO

Dopo l’ennesima dimostrazione di poco rispetto che la Giunta Toti porta all’aula del Consiglio, ai cittadini, ai suoi elettori e agli uffici, qualche pratica è stata discussa, ve ne cito una che reputo di massima importanza e che purtroppo dimostra la poca sensibilità di questa Giunta, anche in termini di economia locale.

La Lista Sansa aveva presentato una proposta per prorogare la moratoria la costruzione dei grandi centri commerciali in Liguria almeno per tutto il 2021, fino al 2023. Purtroppo la maggioranza ha bocciato la proposta, schierandosi a fianco dei grandi e lasciando per l’ennesima volta da soli i piccoli, non supportandoli adeguatamente. Qui vi lascio l’intervento del Capogruppo della Lista proponente Ferruccio Sansa.

Nella stessa giornata come Capogruppo ho incontrato alcuni esponenti del mondo dello sport ligure, tra i settori più in sofferenza per gli effetti della pandemia. Abbiamo avanzato delle misure che potrebbero essere messe in campo nell’immediato, che spero che la Giunta decida di prendere in considerazione e attuare.

GLI INCONTRI DELLA SETTIMANA

I Giovani Democratici del Tigullio stanno continuando ad organizzare presidi per la raccolta firma per la legge antifascista di Stazzema, mercoledì 24 sono stati in piazza a Casarza Ligure e sabato a Castiglione Chiavarese e a Chiavari, dalle 10 alle 12. Prossimamente organizzeranno altri banchetti in altri comuni del Tigullio, di cui anche io proverò a darvi notizia. Vi ricordo che comunque, è possibile firmare andando direttamente nell’ufficio comunale preposto nel vostro Comune di residenza.

Martedì 23 i Giovani Democratici della Liguria hanno organizzato un incontro zoom molto importante sulla dedicata alla questione della Rotta Balcanica, con gli interventi di Brando Benifei, Caterina Cerroni e Marco Pacciotti. Se ve lo foste persi, vi lascio qui il link

I PROSSIMI PASSI

Proprio in questi giorni si sono sommate e riproposte molte questioni, nuove e non, che affronterò con la massima urgenza. Ve ne cito alcune:

Vaccino per il personale scolastico. Molte Regioni hanno deciso di mettere come priorità per il vaccino anticovid il personale scolastico. Le varianti, che sembrano più contagiose specie tra i ragazzi, spaventano, ed è per questo che bisogna immediatamente intervenire in questa direzione. Regione, dopo la nostra proposta, ha fatto sapere che inizieranno la campagna vaccinale per il personale a metà marzo. Lo consideriamo un provvedimento tardivo e migliorabile, per cui continueremo a chiedere la precedenza e a monitorare.

Vaccino per gli educatori. Proprio perché ci troviamo in un momento decisivo, bisogna urgentemente mettere al sicuro il numero maggiore possibile di persone che hanno a che fare quotidianamente con più persone o con soggetti deboli. Un’altra categoria che quindi va assolutamente vaccinata con priorità è quella degli educatori, assieme al personale scolastico. Faremo immediata richiesta, sperando che la proposta venga accettata nel minor tempo possibile.

Toti e la Lega chiudono l’Osservatorio sulla sicurezza e la criminalità. Il quadro ligure è preoccupante e meriterebbe una attenzione particolare e costante, una capacità di studiare i fenomeni in corso, in grado di fornire un contributo attivo per intervenire nella lotta alla criminalità organizzata e non solo. Proprio il compito che svolgeva l’Osservatorio da 15 anni.

Una panchina gialla per Giulio Regeni. Grazie ad una mozione del Consigliere del I Municipio I Centro Est di Genova, Andrea Massera, in coordinato con l’università di Genova verrà installata una panchina gialla per Giulio Regeni. Una bella notizia che non cancella quella pessima delle stesse giornate circa il voto contrario della maggioranza del Comune di Genova per dare la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki, lo stesso ordine del giorno era stato presentato da me in Consiglio Regionale non ricevendo la firma del capogruppo della Lega.

Buone notizie per la Lavanderia di San Colombano Certenoli. (link all articolo) Con la massima prudenza, ma sembra che una via d’uscita rispetto alla triste e brutta vicenda della Lavanderia ci sia, specialmente per le sue lavoratrici e i suoi lavoratori.

Il Parco Nazionale di Portofino. La partita per l’istituzione del Parco Nazionale non è finita, nonostante la cieca politica della destra in Regione, e la creazione de “Tutti per il Parco”, Comitato per il Parco Nazionale di Portofino ne è una prova che ovviamente colgo con estremo piacere.

IL DRAMMA DI CAMOGLI

Abbiamo tutti negli occhi le tristi immagini di quanto successo la settimana scorsa a Camogli, con una parte del cimitero crollato in mare e il dolore che le famiglie dei defunti stanno provando. Una vicenda drammatica, che scuote tutta la comunità, dai cittadini alle istituzioni, per le difficili e lunghe operazioni di recupero e per l’impatto emotivo dell’aver visto oggetto di un fenomeno di dissesto un luogo carico di significati e considerato inviolabile.

E assieme a ciò si riapre una riflessione sul tema del dissesto, della tutela delle coste, della fragilità del nostro territoio e dei limiti lal’attività di insediamento dell’uomo. Un tema su cui serve una massima attenzione mettendo in campo unapolitica nuova di cura, per cui non possiamo limitarci a correre ai ripari, ma richiede un continuo lavoro di prevenzione e iniziativa.

PORTO DI GENOVA: VICINI AI LAVORATORI

Negli scorsi giorni c’è stata una discussione accesa in merito alla situazione nel Porto di Genova, che parte da una lettera con cui i principali terminalisti contestavano pesantemente gli accordi intercorsi con la CULMV per l’integrazione tariffaria.

Come Partito Democratico abbiamo subito espresso la nostra posizione di sorpresa rispetto alle dichiarazioni dei terminalisti aderenti a Confindustria, ed espresso preoccupazione per il rischio che venga meno il punto di equilibrio faticosamente raggiunto negli scorsi mesi grazie al ruolo di mediazione di Autorità di Sistema.

Il porto di Genova ha già vissuto in passato la stagione del conflitto, in cui a pagare i problemi di efficienza e competitività venivano chiamati solo i lavoratori.

La crisi si supera solo se non si colpisce il lavoro ma se le parti sociali agiscono insieme per sostenere il sistema produttivo.

Nell’esprimere vicinanza e sostegno alla Compagnia unica e ai lavoratori di tutto il comparto, auspichiamo che nessuno voglia abbandonare il metodo della concertazione per il bene del porto e a città.

Su questo tema, facendo seguito ad una analoga iniziativa del Gruppo PD nel Comune di Genova, abbiamo depositato un ordine del giorno per chiedere alla Regione di sostenere i lavoratori e il modello di concertazione tra imprese e lavoratori.

