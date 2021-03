Camogli: “Porteremo all’attenzione del Sindaco i problemi della città”

Da Claudio G. Pompei, Consigliere capogruppo “Lista Camogli nel Cuore”, riceviamo e pubblichiamo

Ringrazio il consigliere del mio gruppo Agostino Bozzo ed i consiglieri Maggioni e Caviglia per la vicinanza dimostratami.

Ringrazio Robertino Macchiavello, Capogruppo della maggioranza consiliare, per l’attestato di stima nei miei confronti e per concordare con me che le comunicazioni fra il Sindaco ed i consiglieri comunali debbano essere ampie e dirette e non praticamente inesistenti come accaduto fino ad oggi.

Spero perciò che tale modus operandi cambi.

Adesso però andiamo avanti.

Porteremo in queste ore all’attenzione del Sindaco e della maggioranza i problemi dei commercianti, dei pescatori, delle persone diversamente abili, delle mamme con figli piccoli penalizzati, a vario titolo, dal crollo di parte del cimitero e dalla chiusura conseguente della strada per favorire i lavori.