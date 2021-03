Camogli: Macchiavello chiede coesione ed informazioni ai consiglieri

Da Robertino Macchiavello, consigliere comunale a Camogli, riceviamo e pubblichiamo

Caro Sindaco Francesco Olivari,

Cari capogruppo Claudio Pompei e Giuseppe Maggioni,

credo che il momento che stiamo vivendo e che stanno vivendo tutti

i cittadini, richieda di abbassare i toni e trovare un equilibrio che passi sopra alle differenze.

Ho letto le vostre dichiarazioni, non entro nel merito delle stesse, ma penso siano episodi e parole da lasciarci dietro alle spalle.

Va trovata una coesione di forma, di sostanza ed un clima coerente.

Con totale sincerità e scevro da ogni tattica politica,

chiedo quindi a Claudio Pompei, dal quale mi dividono idee politiche, ma che ha dimostrato grande rispetto e correttezza istituzionale ed a Pippo Maggioni che è espressione di indubbia qualità politica, di affrontare i prossimi appuntamenti consiliari con spirito di collaborazione;

chiedo al Sindaco, al quale esprimo la mia solidarietà per il difficilissimo periodo, di far predisporre informative quotidiane, sulla situazione crollo del cimitero direttamente a tutti i consiglieri, da parte di chi ha incarico per l’attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune di Camogli;

chiedo altresì al Sindaco di far informare i consiglieri comunali degli incontri che ci saranno e del perimetro dei partecipanti.

Certo di una Vostra risposta positiva

Vi saluto fraternamente