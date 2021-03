Adottaliguria: Nenni, cane perfetto, cerca casa

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Lo sappiamo, in questo mondo l’apparenza conta più della sostanza ma vogliamo ugualmente presentarvi Nenni, il dimenticato.

Nessuno ha mai chiamato per lui!

Né quando hanno tentato di avvelenarlo, in Puglia, né quando volevano rinchiuderlo in canile e neppure ora, che è arrivato in Liguria, alla ricerca di una vita migliore.

Nenni è un cane splendido, ha un carattere più unico che raro, è il cane più buono del mondo: non abbaia, non disturba, va d’accordo con tutti, è ben socializzato ma sa stare da solo senza problemi, si adatta a tutto. Insomma, il cane perfetto! E allora, per questa volta, facciamo vedere che la bellezza interiore è quella più importante, provate a guardare dentro di lui e date una possibilità a Nenni di mostrarvi quanto è speciale. Non escludetelo solo perché non ha gli occhi azzurri o perché non pesa 5 kg, il caratteraccio lo hanno anche i belli!

Invece questo Nenni… è proprio un cane speciale!

3 anni circa, chippato, vaccinato, castrato, taglia medio abbondante.

Nenni vi aspetta ad Albenga, fatevi avanti per regalargli un futuro!!!

Per info 347 1126257 – 329 6998328 – 379 1862805 via whatsapp