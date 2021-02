Nel pomeriggio, in una zona boschiva di Uscio, sotto la Colonia Arnaldi, è divampato per cause non ancora accertate, un incendio. Sul posto per fronteggiare la situazione i vigili del fuoco di Rapallo, i volontari antincendio boschivi (Vab) ed un elicottero che effettua lanci di acqua prelevata in mare. Alle 16 lo spegnimento è ancora in corso. In mattinata un modesto rogo si era sviluppato a Salto, frazione di Avegno al confine di Uscio, a seguito di un fuoco di pulizia.