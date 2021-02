RASSEGNA STAMPA. Covid: Asl-4, in un giorno 34 contagi

Oggi, domenica 28 febbraio, auguri a Romano. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: sbigottire (suscitare un turbamento profondo e un attonito smarrimento e quasi incapacità di reagire; restare interdetto, quasi incredulo Devoto-Oli). Proverbi: “Quando la pera è matura bisogna che caschi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid: i contagi tornano a salire: 34 in 24 ore”; “Dall’8 marzo potenziate le sedi di vaccinazione in tutto il Golfo Paradiso”; “Ospedali, mancano gli infermieri”; “Musei, cinema, teatri si riparte. Anche le biblioteche pronte”. Camogli, crollo cimitero: “La Procura indaga sugli allarmi ignorati e la mancanza di sensori”; “L’arcivescovo tasca benedirà il cimitero, poi incursori al lavoro”; “Salme rimaste in mare giorni, difficile risalire all’identità”; “Il presidente di Capitani e Macchinisti: “E’ stato un brutto colpo”; “Abbiamo costruito troppo, ora serve un passo indietro”.Sestri Levante progetta polo socio-ambientale. Lavagna: suono campane, ex parroco condannato. Chiavari: lavori al via al Commissariato. Leivi: i 100 anni di Fortunata.

Rapallo: Ex Ausiluium e Savoia, appartamenti da 7-10.000 euro al metro.

Borzonasca: Sopralacroce, apertura a tempo per la strada. Mezzanego: l’addio a Jessica, un intero paese distrutto.