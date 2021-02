Rapallo: “Fratelli d’Italia ora chieda almeno scusa”

Dal Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Apprendiamo con disgusto che nella giornata di ieri 27 Febbraio 2021 è apparsa sulla pagina ufficiale del circolo territoriale Fratelli d’Italia Rapallo una vignetta deplorevole in spregio all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, un’associazione che permette di mantenere viva la memoria storica di chi ha lottato per quel sistema democratico di cui anche Fratelli d’Italia beneficia.

Chiediamo rispetto per chi ha contribuito a darci la libertà e la democrazia, e non tolleriamo i “leoni da tastiera”che possono permettersi di fare queste schifezze con così tanta tracotanza.

Come Circolo PD di Rapallo chiediamo almeno le scuse da parte di chi oggi chiede di essere riconosciuto come un DX moderna e non legata al passato.

A tal punto vogliamo portare alla luce il gesto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ringraziandolo infinitamente, che si è

congratulato con due studentesse di Chiavari per il fumetto sulla storia di Nella, morta ad Auschwitz nel 1944