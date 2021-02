Rapallo: domeniche di musica liturgica a Montallegro

Nel Santuario di Montallegro, a Rapallo, ogni domenica fino al 28 marzo (Domenica delle Palme) alle 15 si svolge la catechesi “Le sette parole di Gesù in croce”. Alle ore 16.00 la Messa.

28 febbraio “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno”

7 marzo “In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso”

14 marzo “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”

21 marzo “Donna ecco tuo figlio!….Ecco la tua madre”

28 marzo “Ho sete…tutto è compiuto”

La catechesi è guidata da don Cristiano Princiotta Cariddi con il coordinamento del rettore del Santuario don Gianluca Trovato ed è intervallata da brani caratteristici relativi al periodo liturgico preparatorio alla Pasqua. Interprete è l’organista M° Guido Ferrari sull’organo di Pacifico Inzoli (1907) il cui restauro fu curato dalla Ditta Dell’Orto e Lanzini.