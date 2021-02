Sospensione temporanea della circolazione veicolare, escluso ciclomotori e motocicli, a San Michele di Pagana, a Rapallo, in via Fioria; nel tratto compreso tra via Donega e via San Michele di Pagana. Il divieto da domani lunedì 1 alle 8 fino alle 18 di venerdì 5 marzo.

Il divieto di circolazione per consentire a Italgas Reti spa, la sostituzione di tubazioni; il lavoro viene eseguito dalla ditta Rocco Guerrisi Costruzioni srl” di Roma.