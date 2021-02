Lettere/ “Parchi, Portofino non guardi alle Cinque Terre”

Da Alvaro Merli riceviamo e pubblichiamo

Scrivo, in ritardo, dopo avere letto alcune proposte che invitano il parco di Portofino a rapportarsi a quello delle Cinque Terre che io frequento ospite a Monterosso di parenti di cui ascolto le proteste. Non entro nel merito dell’allargamento del parco che in parte condivido. Vorrei però consigliare maggiore attenzione alle proteste degli abitanti delle Cinque Terre stanchi delle invasioni di turisti favorite dai treni speciali di Trenitalia o dalle crociere che agevolano Spezia e soffocano i sentieri. Secondo me sì alla valorizzazione di Portofino e all’assunzione di personale quanto basta, senza farne un carrozzone. Ma assolutamente no allo sfruttamento da presenze come accade a Venezia o , appunto, alle Cinque Terre pre-pandemia.