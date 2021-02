Lavagna; “Diga Perfigli, un caso a livello nazionale”

Da Laura Corsi, Mario Maggi, Claudio Lapetina -, 100% Lavagna – riceviamo e pubblichiamo

Gettare il cuore oltre l’ostacolo!

Venerdì sera si è svolta la partecipatissima videoconferenza organizzata da 100% Lavagna per fare il punto sulla diga Perfigli.

Grazie agli interessanti contributi dei relatori: Marco Elter, Evro Margarita , Guido Stefani, Giovanni Melandri, si sono potuti capire con chiarezza l’origine, l’iter, lo stato di fatto e la prospettiva futura della contestatissima opera.

Ormai siamo alla fase in cui, o il Comune di Lavagna si attiva subito con atti concreti, o il destino della piana sulla sponda lavagnese dell’ Entella sarà compromesso per sempre.

Dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo: assumerci le responsabilità (Sindaco e Consiglio Comunale) necessarie a fermare l’inizio dei lavori.

Dobbiamo supportare l’iniziativa del comitato “Piana dell’Entella” che si è opposto in sede giudiziaria agli espropri dei terreni.

Dobbiamo seguire l’indicazione del portavoce del Comitato “Giù le mani dall’Entella” di superare i confini della Liguria e portare la questione a livello nazionale: dobbiamo tentare l’impensabile e rimanere uniti contro l’edificazione di un argine che deturperebbe irrimediabilmente la natura dei nostri luoghi senza essere la vera soluzione al rischio idrogeologico.