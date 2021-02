Estate 2021: poche certezze nonostante i vaccini

Si possono immaginare le conversazioni sotto l’ombrellone: “Ma tu di che vaccino sei?”. Già, perché l’unica speranza la riponiamo nelle vaccinazioni che si protrarranno lungo l’estate per carenze nella produzione. Gli stabilimenti balneari vivranno momenti non facili perché, oltre dover dimezzare ancora la clientela per i distanziamenti tra lettino e lettino, non sanno ancora quale sarà il loro futuro, causa l’incombente e irrisolto rischio gara per ottenere la concessione. Pullman e battelli turistici torneranno a lavorare?

In estate sembra che i contagi si attenuino, fatte salve le nuove mutazioni del virus. Il turismo internazionale e le case vacanze consentiranno agli alberghi di lavorare come negli anni precedenti la pandemia? Nei prossimi giorni partirà la corsa per prenotare la casa tra il verde e la barca, in modo da trascorrere comunque le vacanze isolate con la propria famiglia?

Ora attendiamo il decreto Pasqua che per l’economia non promette nulla di buono, se non l’apertura di musei, cinema e teatri. Da Draghi ci si aspettava comunque la capacità di salvare sia salute sia economia. A chiuderci in casa per salvaguardare la sola salute siamo buoni tutti, perfino il ministro Speranza che peraltro, a quanto pare dai sondaggi, è il più stimato tra i politici.