Cinque Terre: si infortuna al Muzzerone, socorsa 60enne (2)

Dal Soccorso Alpino Liguria, Relazioni Esterne, riceviamo e pubblichiamo il 2021-02-28 20:48

È stata la tecnologia – e soprattutto una applicazione che è molto utile in questi casi – a permettere ad una donna che si era infortunata ad una caviglia oggi nella zona del Muzzerone di essere soccorsa.

In particolare la donna, sessantenne, si trovava sul sentiero tra Campiglia e Sella dei Derbi. È scivolata e non era in grado di proseguire. In quella zona però era completamente assente il segnale telefonico. Così l’allarme è stato lanciato attraverso l’app Geo Resq, che è a pagamento, ma gratuita per i soci del Cai.

L’app ha inviato la posizione esatta al Soccorso Alpino Liguria che è intervenuto prestando i primi soccorsi e trasportando la donna con una barella sulla strada. La caviglia destra era parecchio malconcia (sospetta frattura), ma la donna ha rifiutato il ricovero.