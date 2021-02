Camogli: la replica del sindaco al consigliere

Da Francesco Olivari, sindaco di Camogli, riceviamo e pubblichiamo risposta alla lettera del consigliere Claudio Pompei*



Ringrazio il Consigliere Claudio Pompei per la solidarietà dimostratami.

Solidarietà che pare essersi arenata di fronte alla richiesta che ho fatto al Consigliere (e non solo a lui) di lasciare la sala durante una riunione del COC (Centro Operativo Comunale) che prevede la presenza delle sole forze coinvolte nelle operazioni di pianificazione dell’emergenza.

Inoltre ogni qualvolta ci sia una riunione operativa, fotografi, operatori e giornalisti sono ammessi in sala solo al termine della stessa.

Le testate citate non avrebbero quindi potuto fotografare Danco Singer durante la riunione non essendo presenti ma solo successivamente quando anch’egli era presente in qualità di giornalista che ha messo a disposizione gratuitamente la sua professionalità ed esperienza nei rapporti con stampa nazionale e internazionale.

*http://www.levantenews.it/index.php/2021/02/25/camogli-lettera-del-consigliere-pompei-al-sindaco/