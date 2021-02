Camogli: “In mare, anche due feretri di partigiani” (4)

Dall’ufficio stampa dell’Anpi Recco Camogli sezione Ruby Bonfiglioli riceviamo e pubblichiamo

Come Anpi Recco Camogli Sez. Ruby Bonfiglioli esprimiamo il nostro dolore e la vicinanza alla comunità Camoglina per la tragedia del cimitero che ha anche coinvolto due feretri di Partigiani (Pietro Risso e Prospero Casteletto) a quanto apprendiamo dai giornali. E’ proprio dal concetto di Comunità, come insieme di persone con valori sociali, storici e culturali comuni da cui vogliamo ripartire in questa fase emergenziale facendo nostro quanto scritto ieri dall’ amico Silvio Ferrari su una testata giornalistica. Non era intenzione della Sezione intervenire e scrivere circa quanto accaduto non essendo geologi, politici ,magistrati ma l’Anpi fa parte di questa Collettività e siamo stati stimolati dalle riflessioni di Silvio Ferrari in quanto i concetti di Memoria e Comunità sono molto forti nella nostra Associazione. L’Anpi ha nel suo Statuto il dovere di difendere la Memoria e molti Lunedì scorso sono stati colpiti direttamente nella perdita delle proprie “Memorie” ma in questi momenti dolorosi e di esasperazione solo uniti si può trovare la forza per Resistere e cercare di migliorare il futuro. Il nostro vuole essere un appello “laico” alla ricerca dei valori che ci accomunano e che devono essere prevalenti e basilari per la ricostruzione.