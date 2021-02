Camogli: il sostegno di Toti anche per la messa in sicurezza (3)

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Camogli con l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone per fare il punto sulla situazione frana al cimitero.

Diciamo subito che le salme recuperate, compresa quella di oggi, sono 21 più 2 da accertare perché ritrovate non in loco. E che dopo il sopralluogo a Recco di questa mattina effettuato da Marcello Mastore, comandante della Capitaneria di porto, e da Antonio Santacroce, comandante della polizia locale, è stato deciso di utilizzare il porticciolo di Camogli come base per portare quanto rinvenuto, perché più adeguata. Le motivazioni della scelta vanno dalla eccessiva altezza delle banchine al pescaggio troppo basso (50/60 centimetri) oltre ad un impatto visivo troppo marcato.

Il sindaco Francesco Olivari ha informato che il cantiere al cimitero prosegue con un buon ritmo. Quasi ultimata la rimozione nel corpo rosa, rimangono 2 file di loculi lato mare. Mercoledì verranno demolite le due cappelle: nella nera non ci sono bare, in quella bianca 8. La demolizione avverrà dall’alto, con un tecnico appeso ad un gancio. Nel frattempo si posizioneranno reti di contenimento per bloccare eventuali massi che cadono.

Questa mattina ha anche preso avvio l’attività via mare. Individuata un’area di circa 50.000 metri quadrati dalla linea di costa da ispezionare meticolosamente, palmo a palmo. Fabrizio Buonaccorsi, ufficio stampa Comsubin (Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare), ha chiarito che lo scenario è complesso perché la visibilità, data la bassa profondità, è scarsa.

Il presidente Toti ha ringraziato quanti stanno lavorando e sottolineato che fortunatamente non si è fatto male nessuno. “Casi come questo, aimè, possono accadere. Purtroppo la bellezza dei luoghi a volte coincide con la fragilità – ha detto – Partecipiamo al dolore delle persone coinvolte. Il compito va svolto con delicatezza cercando di recuperare tutto, lavorando senza correre pericoli. Poi andrà messo in sicurezza quel che è rimasto della falesia. Daremo tutto il supporto possibile”.

L’assessore Giampedrone ha informato che da domani il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile seguirà il caso Camogli; ha poi ringraziato Angelo Borrelli, ex capo dipartimento, ed il neo nominato Fabrizio Curcio che ha approvato quanto stabilito. Il Centro Operativo Avanzato resterà aperto fino alla fase 3, dopo che sarà terminato il recupero.