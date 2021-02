Camogli: frana cimitero, visita dell’arcivescovo Tasca

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

In anticipo sull’orario previsto è giunto a Camogli l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca. Méta il cimitero, per un momento di raccoglimento e preghiera dopo quanto avvenuto lo scorso 22 febbraio quando, nel pomeriggio, ne è crollata una parte. “Dolore su dolore è la sintesi di questo momento; le persone care sono state perse due volte. Si prova anche un senso di impotenza, perché vorremmo avere sempre tutto sotto controllo – ha detto l’arcivescovo – Il dolore è grande per tutta la città. Ma dico di guardare avanti e cercare un senso per continuare a vivere, non a sopravvivere. Occorre avere rispetto ed attenzione per chi ci ha preceduto e che tutto sia fatto in modo che non possano più capitare simili cose”.

All’interno del cimitero monsignor Tasca, con don Danilo Dellepiane parroco della Basilica di Santa Maria Assunta e dom Marco Beda Pucci priore del Monastero di San Prospero, ha impartito una benedizione e recitato il Padre Nostro e l’Eterno Riposo. E’ stata anche letta la preghiera del marinaio. Al centro del cimitero una corona di fiori della città di Camogli.

Presenti il sindaco Francesco Olivari, la vicesindaco Elisabetta Anversa, l’assessore Agostino Revello, la presidente del Consiglio comunale Anna Arnoldi, i consiglieri comunali Oreste Bozzo, Giuseppe Maggioni e Claudio Pompei. Inoltre il comandante dei carabinieri Matteo Torri, della polizia locale Antonio Santacroce, della Capitaneria di porto Marcello Mastore, Luciana Sirolla, presidente dell’Ascom, Lorenzo Ghisoli presidente della Croce Verde.

Alle 10.30 sarà convocato in Comune, il Com – Comitato Operativo Misto – con i referenti di tutti i soggetti impegnati sul posto. Alla stessa ora è previsto l’inizio intervento del Comsubin (Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina Militare) che ispezioneranno a tappeto lo specchio acqueo.