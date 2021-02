Camogli: caso Pompei, la solidarietà del collega Bozzo

di Consuelo Pallavicini

Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”, esprime solidarietà al collega Claudio Pompei, escluso dalla riunione tenutasi in Comune per fare il punto della situazione sull’intervento relativo alla frana del cimitero. “Innanzitutto va detto che chi ricopre il ruolo di consigliere comunale, oltre a far parte dell’amministrazion,e è anche un pubblico ufficiale – spiega – Sappiamo che un consigliere di minoranza non partecipa ad una riunione di Giunta, ma in questo caso non si comprende perché non ammettere l’audizione di un incontro tecnico. Comprendo la difficoltà ed il carico emotivo di questi giorni, ma non si trattava di un segreto di Stato. Ritengo che bastasse puntualizzare al consigliere che non erano ammessi interventi. Invece, a quanto pare, l’esclusione è stata plateale”.