Calcio/ “Ecco la scuola femminile del Rivasamba”

Da Cristiano Magri, Asd Rivasamba

Di seguito trasmetto un breve articolo relativo l’avvio del nuovo progetto “Scuola Calcio Femminile Calafata”.

Oltre ogni più rosea aspettativa …….Sabato 27 febbraio 2021 si è svolto il primo open day della neonata Scuola Calcio Femminile Calafata. La grande affluenza di bambine, ben 41, non ha trovato impreparati Dirigenti e Allenatori che, entusiasti nel vederle, dopo le pratiche burocratiche, sono scesi in campo per farle giocare e divertire.

Mattinata molto bella e piena di gioia, di quelle che non capitavano da tempo.

Vedere negli occhi delle bambine l’emozione nel ricevere la maglia arancio/nera del Riva è stato il miglior segnale che stiamo percorrendo la strada giusta.

Al termine della mattinata abbiamo salutato le bambine ricordando l’appuntamento di sabato prossimo, 6 marzo 2021 sempre all’impianto sportivo HC Andersen di Via Modena n. 1 a Sestri Levante.