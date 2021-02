Zoagli: in Consiglio temi proposti dalle opposizioni

Il Consiglio comunale di Zoagli è convocato per giovedì 4 marzo alle ore 17. All’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali di sedute precedenti, undici argomenti proposti dalle opposizioni.

1 Interrogazione “Richiesta convocazione del Consiglio comunale dei consiglieri Fortunati, Solari e Mussi circa deliberazione su personale comunale

2 Approvazione verbali sedute precedenti

3 Interpellanza consigliere Solari circa messa in sicurezza in via dei Mulini sotto ponte A-12

4 Interpellanza consigliere Fortunati in merito a smaltimento rifiuti

5 Interpellanza consigliere Fortunati circa abolizione posteggio gratuito per residenti

6 Interpellanza consigliere Fortunati in merito ai parcheggi di via Colombo

7 Interpellanza consigliere Fortunati in merito al parcheggio riservato al noleggio con conducente

8 Interpellanza consigliere Solari in merito a ufficio edilizio privata

9 Interpellanza consigliere Solari su appartamento lasciti Vicini

10 Interpellanza consigliere Solari su negozio del lascito Vicini

11 Mozione consigliere Mussi su interruzione viabilità sull’Aurelia per muro pericolante

12 Mozione interpellanza presentata dal consigliere Mussi relativa al cantiere Anas insistente sulla via Aurelia (Marina di Bardi).