Vernazza: il cimitero di Corniglia è a rischio

di Guido Ghersi

Come ormai è noto la costa della Liguria è assai instabile. Così dopo il crollo in mare dei giorni scorsi di parte del cimitero di Camogli anche quello di Corniglia, frazione del Comune di Vernazza, è a rischio. Pertanto l’amministrazione comunale di Vernazza, guidata dal sindaco Francesco Villa, già a suo tempo ha inviato una richiesta di urgente intervento. Infatti occorre consolidare il più presto possibile la parete rocciosa del promontorio su cui sorge la frazione, nel tratto che si estende dal cimitero fino alla nota scalinata della Lardarina. Al Comune dovrebbero giungere, per dissesto idrogeologico, 5 milioni di euro da parte della Regione medesima.