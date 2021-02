Trasporti Amt: da lunedì modifiche alle corse riservate agli studenti

Dall’ufficio stampa di Amt riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 1° marzo entreranno in vigore alcune modifiche alle corse riservate agli studenti.

· Golfo Paradiso Linea 76T: la corsa in partenza da Uscio per Recco – Genova alle ore 6.30, sarà anticipata alle ore 6.20 per meglio garantire le coincidenze con i treni.

· Tigullio Orientale Linea 5: la corsa in partenza da Sestri Levante “Chiesi” per Chiavari alle ore 9.08, sarà anticipata alle ore 9.05 con partenza da Sestri Levante “Piazza S. Antonio”.

Si ricorda, inoltre, che a seguito della chiusura al transito veicolare del tratto stradale tra Recco e Camogli, le corse della linea 73 transitano provvisoriamente via Ruta con conseguenti variazioni orarie per le corse delle linee 74 e 80, oltre alla corsa della linea 76T in partenza da Recco per Colle Caprile delle 15.30 (posticipata alle 15.45).

Infine, per le linee provinciali, da lunedì prossimo nel gruppo della Val Trebbia varierà la corsa delle 14.55 da Cisiano per Genova dei giorni feriali, che verrà anticipata di 2 minuti (nuovo orario 14.53).

Golfo Paradiso orari in vigore dal 1 marzo

Linee 4-5-45 in vigore dal 1 marzo

Torriglia orari in vigore dal 1 marzo