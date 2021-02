Sori: “Nello spazio vuoto”, online il convegno “Il mio teatro è una città”

Con il saluto del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura si è aperta la seconda edizione del convegno “Il mio teatro è una città”. Tema: “In the empty space – Nello spazio vuoto”.

Convegno realizzato da Sergio Maifredi, Andrea Porcheddu e Gian Luca Favetto che si inserisce nella stagione del teatro di Sori e che si sta tenendo online http://facebook.com/teatropubblicoligure

Dal Comune di Sori Sergio Maifredi ha aperto l’incontro ricordando che lo scorso anno la prima edizione del convegno era stata realizzata in streaming perché era appena iniziato il lockdown. Purtroppo ad un anno di distanza i teatri sono ancora chiusi.

Dopo il saluto del sindaco Mario Reffo, l’intervento del cardinale Ravasi che si è detto lieto di affacciarsi ad un evento suggestivo che ha un tema, lo spazio vuoto, che ha due volti: quello oscuro e quello luminoso. Il vuoto come solitudine, isolamento, disperazione ed il vuoto come luogo di scoperta della propria intimità, del trascendente, del divino per i credenti. Ha anche ricordato il 27 marzo scorso quando papa Francesco, in una vuota piazza San Piero, celebrò una cerimonia spirituale per il mondo sempre più minacciato dalla pandemia.

In dialogo con Sergio Maifredi, direttore artistico del teatro: Emilio Previtali, alpinista; Marco Aime, antropologo; Stefano Fera, architetto; Ermanno Bencivenga, filosofo; Cristina Fiorentini, judoka 6° dan; Rosa Polacco, redattrice Rai Radio3; Paolo Verri, direttore The Grand Finale Ocean Race Genova 2022/23; Stefano Romagnoli, curatore della pagina Facebook “spettatore professionista”; Anna Olivari, spettatrice, Rapallo; Carola Rosasco, spettatrice, Genova;

Matteo Negrin, Fondazione Piemonte dal Vivo; Andrée Ruth Shammah, Teatro Franco Parenti, Milano; Giuseppe Cederna, attore; Paolo Rossi, attore; Francesco Nardelli, Centro Santa Chiara, Trento; Rita Maffei, CSS Udine; Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia; Lucia Franchi, Kilowatt Festival, Sansepolcro/Progetto europeo BeSpectActive; Tommaso Bianco, Kronoteatro di Albenga e Festival Terreni.

Mario Reffo, Sergio Maifredi