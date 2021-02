Sori: da mercoledì ponte a una sola corsia; lavori fino a luglio

“Risanamento del calcestruzzo ammalorato del viadotto di Sori, lavori di completamento”. Anas mette in sicurezza il ponte di Sori, costruito nel dopoguerra, che qui a Sori corre parallelo a quello della ferrovia. La durata dei lavori è prevista in quattro mesi, la notizia della loro esecuzione ha creato tuttavia irritazione nei pendolari del Golfo Paradiso che per i loro spostamenti usano la via Aurelia, anche per le frequenti chiusure e code dell’autostrada.

Dalle 7 di mercoledì 3 marzo, alle 19 di giovedì 1luglio, il ponte sarà percorribile a senso unico alternato regolato da semaforo o da movieri. Sono previste lunghe code