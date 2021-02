Sestri: vicenda parcheggio ex Pescador in Consiglio comunale

Da Marco Conti, consigliere comunale a Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

“Era inizio luglio quando l’amministrazione comunale veniva a conoscenza che l’area di sosta in fregio a Via Pilade Queirolo in zona porto, per parecchi decenni ad uso esclusivo del ristorante El Pescador, ricadeva in ambito demaniale marittimo dello Stato – ricorda il Consigliere comunale e metropolitano Marco Conti, esponente di Fratelli d’ Italia – dopo questa miracolosa scoperta (!) la Giunta destina quell’area di 200 mq a parcheggio pubblico a pagamento mentre sarebbe stato più sensato e responsabile metterla a disposizione degli operatori che lavorano in porto che da anni lamentano la mancanza di stalli per lo svolgimento della propria attività. il fare cassa è sempre una prerogativa di questa amministrazione”.

“A metà luglio 2020 presento urgentemente un’interrogazione a risposta scritta per avere chiarimenti sul fatto che non si può scoprire dopo vent’anni che quell’area è pubblica, e per conoscere i provvedimenti sanzionatori adottati – continua Conti – il dirigente afferma che il confine del demanio marittimo tracciato nel Sistema informativo è risultato spesso e in diverse parti del territorio di incerta definizione. Prima l’ Ufficio Demanio si attiva in modo informale con l’allora utilizzatore per sapere a che titolo occupasse quell’area poi mette nero su bianco che il procedimento per occupazione sine titulo è stato avviato nei confronti della società che gestiva il ristorante”.

“Il tempo passa e sulla vicenda cala un silenzio assordante – conclude il Consigliere Marco Conti – pertanto ho ritenuto necessario presentare un’ulteriore interrogazione per sapere quali provvedimenti sono stati emessi nei confronti dell’utilizzatore privato con i relativi effetti giuridici”.

Interrogazione