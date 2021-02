San Colombano: “Telefonia fissa, ancora disservizi”

Da Claudio Solari, consigliere comunale e capogruppo di “Territorio e Sviluppo”, riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al sindaco del Comune di San Colombano Certenoli Carla Casella e al responsabile dell’area tecnica comunale Geom.Marco Romaggi

Con la presente si segnala nuovamente che dal 23 gennaio u.s. almeno tre famiglie (Papi, Vaccaro e Reboli) sono prive di segnale della telefonia fissa da parte di Tim.

Con didattica a distanza e lavoro da casa è impossibile per queste famiglie che si trovano in località Ciatti di Perella accedere a questi obblighi.

Le stesse famiglie si sono rivolte innumerevoli volte al gestore ma senza risultati.

A questo punto si chiede che il comune possa attivarsi nelle maniere ritenute più opportune affinché possa essere risolta questa annosa situazione per queste famiglie del nostro territorio.