Rezzoaglio: ragazza soccorsa, il video dell’intervento (2)

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Soccorso ad una ragazza, stamane a Rezzoaglio, in località Cardenosa. La donna, in gita con il padre, è caduta infortunandosi ad una spalla ed una gamba. Raggiunta dai vigili del fuoco, con la collaborazione del Soccorso Alpino e dai militi di Rezzoaglio, è stata stabilizzata e recuperata dall’elicottero Drago VF per il trasporto all’ospedale San Martino.

A questo link il video

https://www.vigilfuoco.tv/liguria/genova/rezzoaglio/salvataggio-di-una-31enne-smarrita-nei-boschi