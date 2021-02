Recco: “Café Philo”, incontro su “La filosofia dell’avvenire di Feuerbach”

Da Café Philo riceviamo e pubblichiamo

‘l’io e il tu’

uomo, natura e arte

La filosofia dell’avvenire di Ludwig Feuerbach

Care amiche e cari amici di Café Philo,

sarà un piacere ritrovarci martedì 2 marzo alla solita ora (19,30) per narrare un’altra storia, per incominciare un altro viaggio in buona compagnia.

La filosofia dell’avvenire, un nuovo umanesimo fondato sulla dialettica dell’amore e del sentimento, dove l’io e il tu non possono che stare insieme, con i loro corpi e la loro sensibilità.

Vi aspettiamo!

Lettura consigliata dalla Prof

L. Feuerbach, La filosofia dell’avvenire

«La filosofia dell’avvenire ha il compito di introdurre nuovamente la filosofia dal regno delle anime morte nel regno delle anime incarnate, delle anime viventi, e di tirarla giù dalla beatitudine speculativa». «La verità non esiste nel pensare, nel sapere per se stesso. La verità è soltanto la totalità della vita e dell’essenza umana». Nei Fondamenti della filosofia dell’avvenire, pubblicati clandestinamente in Svizzera nel 1843, Feuerbach raccoglie i risultati della precedente riflessione sulla tradizione filosofica e teologica ed offre al lettore un efficace affresco di filosofia della storia nel quale spicca la critica della religione e della «vecchia metafisica».