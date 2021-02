RASSEGNA STAMPA. Lavagna, suono campane, condannato don Stefano

Oggi, sabato 27 febbraio, auguri a Gabriele. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: ornatezza (la presenza di motivi di grazia”. Proverbi: “Lupo non mangia lupo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

la Repubblica: Lavagna: suono delle campane: la Cassazione condanna don Stefano Queirolo denunciato 20 anni fa da una preside per i rintocchi.

Il Secolo XIX. Covid: “Contagi e ricoveri tornano a crescere, a Chiavari sono 70; “Virus a scuola, chiuso il San Girolamo”; “A Casarza sindaco e personale, tamponi negativi”. Vaccini: “Over 80, i vaccinati sono 1,400, a Recco manca il personale. Zona gialla: “Una boccata di ossigeno”; “Le attività tornano a lavorare, mezzo giornata, ma si riparte”.

Sestri Levante: scrivere una fiaba, in arrivo altri seminari. Sestri Levante: confermata la fiducia all’assessore, accolti i rilievi della Corte dei Conti. Lavagna: parcheggi blu, gestione affidata ad Amt. Chiavari: benedizione delle case, a Rupinaro fai-da-te con bottigliette d’acqua. Chiavari: l’ex sottosegretario Roberto Traversi: “Tanto lavoro, risultati non sbandierati; il tunnel della Fontanabuona si farà”. Chiavari: futuro della Cittadella, nessun ripensamento.

Rapallo: ex alberghetti e Savoia, operazioni legate a case popolari e clarisse. Rapallo: cane senza museruola morde ragazza, scatta denuncia”. Santa Margherita Ligure: il recupero degli antichi cannoni. Santa Margherita Ligure: concorso della Tigulliana dedicato a Dante Alighieri.

Camogli crollo loculi: “Manutenzione al vaglio della Procura”; “Prosegue il recupero delle salme in mare”; “Class action del Codacons per i familiari colpiti dal crollo”; “Bisogna ricostruire il senso di comunità” (ampi servizi anche su Repubblica). Recco: “Scomparsa la tomba di papà nel cimitero di Megli.

Mezzanego: rosario in chiesa, video in piazza; folla commossa per Jessica.